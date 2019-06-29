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00:41 29.06.2019

Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

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Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Делегация конгрессменов США в рамках европейского тура 30 июня - 1 июля посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, сообщило украинское посольство в США.

      "30 июня - 1 июля Украину посетит двухпартийная делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Стэнли Хойер. Визит американских законодателей является очередным свидетельством сохранения высокого уровня внимания к Украине на Капитолийском холме и важным проявлением поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в ночь на субботу.

      Подчеркивается, что в рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс, планируются встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, общественного сектора Украины.

      Также сообщается, что запланирована встреча американской делегации с руководством НАК "Нафтогаз Украины" для обсуждения проблем энергетической безопасности.

      "Кроме того, конгрессмены намерены посетить Майдан Независимости для чествования памяти Героев "Небесной сотни", а также отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего Яра", – сказано в сообщении посольства.

            Ранее Хойер в своем микроблоге в Твиттере анонсировал: "Я с нетерпением жду визита делегации Конгресса в Данию, Украину, Венгрию и Люксембург в ближайшие дни, чтобы подтвердить важность альянса НАТО и решительную поддержку США демократии в Европе".

            Сначала делегация посетит Данию, затем Украину, потом Венгрию и Люксембург.

Теги: #сша #конгресс #украина #делегация #визит
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