Смешко о конфликте Зеленского и Климкина: Глава МИД вел себя не как дипломат, а как политик

Президент Украины Владимир Зеленский обязан быть проинформированным о ситуации не только по линии МИД, но и СБУ, разведки, аппарата СНБО, заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко.

"Мы много говорили: что может президент Зеленский, что может министр иностранных дел Климкин? Соблюдать Конституцию и законы, быть профессиональными людьми. Согласно Конституции, внешнюю политику проводит президент Украины в соответствии с законами. Он дает директивы МИД. Кроме того, вопросы деятельности МИД, в том числе по отношению к нашим 24 морякам, - это вопрос национальной безопасности и обороны, потому что наши военные чувствуют себя незащищенными", - отметил Смешко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в пятницу.

По его словам, является Совет национальной безопасности и обороны, является секретарь СНБО, который в реальном времени должен получить всю информацию, даже с МИД, как только поступила нота от РФ.

"И президент должен быть проинформирован не только по линии МИД, но и СБУ, разведки, аппарата СНБО. Затем совместно производятся директивы. Производятся не в экранах телевидения, а в соответствии с нашими интересами, чтобы вернуть наших моряков домой", - сказал политик.

"В этом случае министр иностранных дел Украины вел себя не как официальный дипломат, а как представитель политической силы, которая назначила его на эту должность. Он не подумал, что в противостоянии врагу нужен оркестр, а не одинокая скрипка. Враг работает против нас в четырех направлениях: экономическом, военном, дипломатическом и информационном. Что мы собираемся ему противопоставить?", - заявил лидер партии "Сила и Честь".

По словам Смешко, нет ни одной страны в мире, которая хочет бескорыстно помочь Украине. "Сами себе не поможем - никто не поможет. Но должны работать государственные институты - специализированные и профессиональные - и выполнять Конституцию и законы", - подытожил Игорь Смешко.

Как сообщалось, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга выразил возмущение действиями МИД и его главы Павла Климкина за то, что президенту не сообщили о ноте Министерства иностранных дел России о пленных украинских моряках. Нота поступила за два дня до того, в ней Украине предлагали предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством в случае их возвращения домой. За выдачу моряков РФ требует их дальнейшего участия в судебном процессе на территории оккупированного Крыма, тем самым заставляя де-факто признать юрисдикцию Российской Федерации над полуостровом. В украинском МИДе назвали позицию Москвы неприемлемой.