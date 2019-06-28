Пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад" локализирован

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям локализировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад", сообщает прес-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Пожар был локализирован в 19:28, тушение продолжается", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре поступила в ГСЧС около 17:00. По предварительным данным, горела кровля цеха на территории около 1000 м.кв.

Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет.

К тушению пожара привлекли экипажи 17 спецавтомобилей.