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20:48 28.06.2019

Макрон и Путин обсудили возможность встречи в "нормандском формате"

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Макрон и Путин обсудили возможность встречи в "нормандском формате"

Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата", - сказал Песков в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК).

Он отметил, что в этой связи действительно речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона на саммите G20 в Осаке.

Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными. "Они отчётливо не артикулированы, требуют прояснения", - сказал он.

"Для того чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва необходимая для встречи в верхах", - сказал Песков.

Теги: #рф #четверка #франция #украина
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