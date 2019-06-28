События

20:27 28.06.2019

На Харьковщине из-за непогоды погиб человек, еще двое получили тяжелые травмы

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На Харьковщине из-за непогоды погиб человек, еще двое получили тяжелые травмы

В пятницу днем на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов (Харьковская обл.) в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

"В результате происшествия 48-летняя женщина умерла 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения... Они доставлены в реанимационное отделение в больницу города Харькова", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Волчанского отдела полиции области. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: #жертва #непогода #харьковская
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