На Харьковщине из-за непогоды погиб человек, еще двое получили тяжелые травмы

В пятницу днем на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов (Харьковская обл.) в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

"В результате происшествия 48-летняя женщина умерла 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения... Они доставлены в реанимационное отделение в больницу города Харькова", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Волчанского отдела полиции области. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".