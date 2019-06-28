События

19:15 28.06.2019

На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

1 мин читать
На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

На Донбассе с начала пятницы боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили восемь обстрелов позиций ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" боевики совершили шесть обстрелов украинских позиций.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

В ООС также напоминают, что за минувшие сутки, 27 июня, НВФ 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм.

Теги: #оос #обстановка #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 28.06.2019
Специальная правительственная комиссия прибудет в Станицу Луганскую в начале недели для определения социально-экономических проблем - Кучма

Специальная правительственная комиссия прибудет в Станицу Луганскую в начале недели для определения социально-экономических проблем - Кучма

13:49 28.06.2019
Кучма присутствовал при разведении сил у Станицы Луганской

Кучма присутствовал при разведении сил у Станицы Луганской

15:26 27.06.2019
В районе Станицы Луганской противник отошел от пешеходного моста в соответствии с мирным планом

В районе Станицы Луганской противник отошел от пешеходного моста в соответствии с мирным планом

13:20 27.06.2019
Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, в том числе из крупнокалиберной артиллерии

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, в том числе из крупнокалиберной артиллерии

08:10 27.06.2019
Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

15:59 26.06.2019
Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Авдеевке

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Авдеевке

14:19 26.06.2019
Штаб ООС сообщил о состоявшемся первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ

Штаб ООС сообщил о состоявшемся первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ

13:07 26.06.2019
В начала суток боевики 15 раз обстреляли украинские позиции

В начала суток боевики 15 раз обстреляли украинские позиции

07:23 26.06.2019
Пять украинских военных ранены, еще двое травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

Пять украинских военных ранены, еще двое травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

00:41 26.06.2019
Трое украинских военных ранены, еще один травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе во вторник

Трое украинских военных ранены, еще один травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе во вторник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

Политзаключенный Балух вновь объявил голодовку из-за лишения права встречи с украинским консулом

Освобожденные из ОРДЛО украинцы в пятницу прибудут из Минска в Киев

"ДНР"/"ЛНР" передали Украине четверых пленных в Минске

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили о препятствовании властей Мариуполя избирательной кампании кандидата в нардепы Филимонова

Новинский: Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все КПВВ в Украине

Во Львове горит здание в локомотивном депо "Львов-Запад"

Четверо освобожденных из плена ОРДЛО украинцев прибыли в Киев

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Жара во Франции побила абсолютный рекорд - 44,3 градуса

Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

Политзаключенный Балух вновь объявил голодовку из-за лишения права встречи с украинским консулом

Освобожденные из ОРДЛО украинцы в пятницу прибудут из Минска в Киев

"ДНР"/"ЛНР" передали Украине четверых пленных в Минске

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА