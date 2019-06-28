На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

На Донбассе с начала пятницы боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили восемь обстрелов позиций ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" боевики совершили шесть обстрелов украинских позиций.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

В ООС также напоминают, что за минувшие сутки, 27 июня, НВФ 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм.