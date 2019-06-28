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17:12 28.06.2019

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

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Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Делегация конгрессменов США в рамках европейского тура посетит в ближайшие дни Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, сообщается на сайте лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера (Steny H. Hoyer), который возглавит эту делегацию.

"…делегация отправится в Киев (Украина), где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Делегация встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине. Делегация также обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым", - сказано в сообщении.

Кроме того, конгрессмены посетят Бабий Яр и Майдан Независимости.

Хойер в своем микроблоге в Твиттере анонсировал: "Я с нетерпением жду визита делегации Конгресса в Данию, Украину, Венгрию и Люксембург в ближайшие дни, чтобы подтвердить важность альянса НАТО и решительную поддержку США демократии в Европе".

Сначала делегация посетит Данию, затем Украину, потом Венгрию и Люксембург.

Теги: #нафтогаз #сша #конгрессмены #коболев
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