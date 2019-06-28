События

16:04 28.06.2019

Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

1 мин читать
Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени народного депутата Дмитрия Тымчука (посмертно).

Это определено указом №470/2019 о награждении по случаю Дня Конституции Украины "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

Как сообщалось, 19 июня в своей квартире в Киеве погиб нардеп Тымчук. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье "умышленное убийство" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего – огнестрельное ранение головы.

В прокуратуре рассматривают самоубийство как основную версию гибели народного депутата Тымчука.

Теги: #зеленский #награда #тымчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 28.06.2019
Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову

Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову

13:10 28.06.2019
Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Андрею Волосу (посмертно) и удостоил наград ряд военных

Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Андрею Волосу (посмертно) и удостоил наград ряд военных

12:28 28.06.2019
Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства

Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства

12:00 28.06.2019
Стефанчук: Наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года

Стефанчук: Наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года

11:25 28.06.2019
Тимошенко о "перепалке" президента и главы МИД: Стыдно, больно и очень опасно для государства

Тимошенко о "перепалке" президента и главы МИД: Стыдно, больно и очень опасно для государства

09:44 28.06.2019
Зеленский призвал украинцев знать, уважать и соблюдать Конституцию, предложил флэшмоб и издать Основной закон для детей

Зеленский призвал украинцев знать, уважать и соблюдать Конституцию, предложил флэшмоб и издать Основной закон для детей

17:12 27.06.2019
Зеленский заявляет о наличии всех предпосылок для возвращения пленных моряков

Зеленский заявляет о наличии всех предпосылок для возвращения пленных моряков

17:05 27.06.2019
Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

17:02 27.06.2019
Зеленский: спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами

Зеленский: спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами

17:00 27.06.2019
Националисты пришли к администрации Зеленского, чтобы услышать, кем является для властей Медведчук и почему выступает от имени Украины

Националисты пришли к администрации Зеленского, чтобы услышать, кем является для властей Медведчук и почему выступает от имени Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Политзаключенный Балух вновь объявил голодовку из-за лишения права встречи с украинским консулом

Освобожденные из ОРДЛО украинцы в пятницу прибудут из Минска в Киев

"ДНР"/"ЛНР" передали Украине четверых пленных в Минске

Кучма присутствовал при разведении сил у Станицы Луганской

ПОСЛЕДНЕЕ

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Жара во Франции побила абсолютный рекорд - 44,3 градуса

Политзаключенный Балух вновь объявил голодовку из-за лишения права встречи с украинским консулом

Освобожденные из ОРДЛО украинцы в пятницу прибудут из Минска в Киев

"ДНР"/"ЛНР" передали Украине четверых пленных в Минске

Кучма присутствовал при разведении сил у Станицы Луганской

Сенат начнет публикацию доклада о расследовании российского "вмешательства" в выборы США в июле

На период празднования дня Конституции Украины спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

В ряде областей Украины обесточенными остаются 211 населенных пунктов – ГСЧС

Прокуроры САП объявили обвинительный акт по делу бывшего сотрудника СБУ, обвиняемого в получении взятки в размере $50 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА