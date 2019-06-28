Политзаключенный Балух вновь объявил голодовку из-за лишения права встречи с украинским консулом

Находящийся в российской исправительной колонии украинский политзаключенный Владимир Балух объявил голодовку, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обеспокоена известием о том, что украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в колонии Тверской области РФ, вновь объявил голодовку. (…) Нечеловеческие условия содержания, в частности пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом, заставили его вновь прибегнуть к такому радикальному шагу", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она напомнила, что в прошлом году Владимир Балух голодал 205 дней, что изрядно подорвало его здоровье.

Денисова также сообщила, что украинский консул в РФ трижды безуспешно пытался встретиться с украинским политзаключенным. Но администрация колонии, несмотря на то, что Балух неоднократно заявлял, что является гражданином Украины, настаивает на его российском гражданстве из-за крымской прописки.

"Я обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания Владимира Балуха и предпринять меры по восстановлению его права на встречу с консулом Украины", - написала украинский омбудсмен.

Как сообщалось, Балух приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока Балуху он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако подконтрольный России Керченский городской суд отказал В.Балуху в УДО.

С 29 марта2019 года Балух находится в исправительной колонии в г.Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).