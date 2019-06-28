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13:49 28.06.2019

Кучма присутствовал при разведении сил у Станицы Луганской

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Кучма присутствовал при разведении сил у Станицы Луганской

Разведение вооруженных сил и средств третий день продолжается у Станицы Луганской, в пятницу за процессом наблюдал второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, сообщает интернет-издание "Новости Донбасса".

Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования - на 1,5 километра. Идет разбор бетонных блоков, которые служили укрытием для военных.

По информации издания, после окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 млн евро на ремонт. Наблюдавший за процессом Кучма сообщил, что при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5-3 месяца.

На сайте "Новостей Донбасса" размещено фото с Кучмой с места событий.

26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - подчеркнули в ООС.

Заместитель командующего объединенных сил Богдан Бондарь отметил, что констатировать успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет примерно через пять дней с начала процесса, затем стороны должны выполнять следующие пункты Минских соглашений, в частности, размещение на неподконтрольном участке украинско-российской границы постов СММ ОБСЕ в круглосуточном режиме.

Теги: #станица_луганская #оос #разведение #кучма
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Интерфакс-Украина
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