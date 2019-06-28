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09:48 28.06.2019

Сенат начнет публикацию доклада о расследовании российского "вмешательства" в выборы США в июле

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Сенат начнет публикацию доклада о расследовании российского "вмешательства" в выборы США в июле

Доклад Сената о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года из пяти частей будет выпущен поэтапно, начиная с июля, сообщил изданию Politico в четверг председатель комитета по разведке Сената Ричард Берр.

"Это начнется сразу после того, как мы вернемся с 4 июля (День независимости США - ИФ)", - сказал Берр.

Он отметил, что двухлетняя работа над расследованием окончена.

Согласно ему, первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов.

За этим последуют дополнительные части о действиях администрации президента США Барака Обамы в отношении вмешательства России, роль социальных сетей, прежние выводы комитета по этому вопросу и окончательная оценка основных вопросов, связанных с кампанией Дональда Трампа, и ее предполагаемом участии в заговоре с Россией.

Говоря о сроках публикации последней части доклада, Берр заявил: "Я предполагаю, что это будет середина - конец сентября".

"Я просто не знаю, сколько времени уйдет на рассекречивание", - добавил он.

Берр и его демократический коллега, сенатор Марк Уорнер, уже более двух лет работают над исследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Комитет по разведке рассмотрел более 300 тыс. страниц документов и провел интервью с более чем 200 свидетелями.

В то время как спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование российского вмешательства, собирается дать показания 17 июля перед двумя комитетами Палаты представителей, Берр сказал, что не планирует привлекать его к публичным или частным показаниям.

"Я поверил ему на слово, что он включил в отчет все, что имело отношение к делу", - сказал Берр.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Теги: #расследование #рф #сенат #сша
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