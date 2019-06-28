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09:44 28.06.2019

Зеленский призвал украинцев знать, уважать и соблюдать Конституцию, предложил флэшмоб и издать Основной закон для детей

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Зеленский призвал украинцев знать, уважать и соблюдать Конституцию, предложил флэшмоб и издать Основной закон для детей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев знать, а главное – уважать и соблюдать Конституцию страны.

"Всем привет! Дорогие украинцы, я поздравляю нас всех с Днем Конституции! Недавно, на "Книжном Арсенале" журналисты меня спросили: как думаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец? Ответ был очевиден - это Конституция Украины. Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем – знать нашу Конституцию, а главное соблюдать и уважать", - сказал он в своем видеообращении по случаю Дня Конституции Украины, размещенном на его странице в Facebook в пятницу.

Зеленский предложил всей стране флешмоб – записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины: "Начну с себя. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Статья 3 Конституции Украины. Присоединяйся к нашему флешмобу. Хэштег - моя_улюблена_стаття".

"Наши народные депутаты, кстати, участия могут не принимать, мы и так прекрасно знаем их любимую статью – это статья 80 о неприкосновенности. Шучу, присоединяйтесь все желающие", - добавил президент.

Зеленский также рассказал об инициативе создания книги "Конституции для самых молодых". "Для наших будущих граждан. Думаю, это очень классно сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересна. Еще раз всех с праздником, с Днем Конституции!", - заключил он.

Теги: #зеленский #конституция
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