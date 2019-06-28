На период празднования дня Конституции Украины спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

В период проведения в стране мероприятий по случаю дня Конституции Украины, с 9 часов 28 июня до 9:00 1 июля, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В этот период осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием дня Конституции Украины. В общем, к 9 утра 1 июля на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС.