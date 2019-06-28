В ряде областей Украины обесточенными остаются 211 населенных пунктов – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 211 населенных пунктов в 8 областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 211 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Ивано-Франковская - 70, Киевская - 52, Черниговская - 26 Сумская - 23 Житомирская - 17 Черкасская - 15, Кировоградская -4 и Черновицкая - 4", - указано в сообщении на сайте ГСЧС в пятницу утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.