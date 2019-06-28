Прокуроры САП объявили обвинительный акт по делу бывшего сотрудника СБУ, обвиняемого в получении взятки в размере $50 тыс.

В Бородянском районном суде Киевской области прокуроры Специализированной антикоррупйционной прокуратуры объявили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Находясь в должности оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, мужчина предложил соучредителю предприятия, у которого при обыске было изъято оборудование, оказать влияние на следователя в уголовном производстве с целью возвращения данного оборудования. За такие "услуги" сотрудник СБУ потребовал от предпринимателей $50 тыс.", - говорится в сообщении, на официальном сайте САП в четверг вечером.

Кроме того, на заседании судом определен объем и порядок исследования доказательств по делу.

Следующее заседание запланировано на 10:00 ч. 30 июля 2019.