Силы специальных операций ВСУ готовы к выполнению заданий в составе сил быстрого реагирования НАТО

Впервые в истории подразделение сил специальных операций Вооруженных сил Украины (SOF), которое не является членом НАТО, успешно прошло оценку готовности и соответствия выполнять задачи в составе сил быстрого реагирования НАТО (NRF NATO).

"По заключению старшего наблюдателя НАТО, изложенных в итоговом рапорте по результатам оценки (SOF EVAL), оценка украинской тактической группы специальных операций (SOLTG) было проведена в соответствии с процедурами и требованиями, определенными в стандарте НАТО, о проведении оценки подразделений ССО", – говорится в сообщении пресс-службы сил специальных операций в четверг.

Силы быстрого реагирования НАТО (NRF) созданы в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО 2002 года по Праге на замену Союзного командования Европы мобильными силами.

Силы быстрого реагирования находятся в постоянной боевой готовности. Они состоят из войск сухопутных, специальных операций, воздушных, морских сил, которые готовы в течение 5 дней до проведения операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.

При значительном военном конфликте (войне) должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении СБР принимает Североатлантический совет.

Сухопутные силы СБР НАТО усилиями бригады способны проводить операции вынужденного силового входа (forced-entry). Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем, сухопутной и амфибийной групп. Воздушные силы способны производить до 200 ежедневных вылетов. В операциях могут использоваться специальные подразделения.