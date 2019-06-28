События

07:02 28.06.2019

Один украинский военнослужащий получил ранение, еще двое – боевые травмы вследствие 37 обстрелов боевиков НВФ на Донбассе

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Один украинский военнослужащий получил ранение, еще двое – боевые травмы вследствие 37 обстрелов боевиков НВФ на Донбассе

 В течение суток четверга, 27 июня, боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 37 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вследствие чего один украинский военнослужащий получили ранения и еще двое – боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащим Минским договоренностям", - говорится в сводке ООС по состоянию на 7.00 пятницы, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия; рядом Старогнатовку - из артиллерийских систем калибра 152 мм; три раза неподалеку Марьинки - из минометов калибру120 и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды возле Лебединского - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза окраину Новотроицкого - из гранатометов различных систем; неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта ВОДЯНОЕ - с ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия; окраину Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 18 раз: район населенного пункта Хутор Вильный - с миномета калибра 82 мм; вблизи Золотого-4 - из гранатометов различных систем; трижды окраину Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; пять раз неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Луганское- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Орехово - с станковой противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраину Светлодарска - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды вблизи Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине зайцев - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.

С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия; окраину Опытного - из артиллерийских систем калибра 122 мм. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз: недалеко от населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 120 мм", - отметили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

"По данным украинской разведки 27 июня трое оккупантов получили ранения", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #сводка #украина #донбасс
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