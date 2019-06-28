В Чернигове строят "смарт"квартиры для военнослужащих

В Чернигове началось строительство дома для сержантов и младшего офицерского состава, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Квартира рассчитана на двух человек. В ней есть санузел, душ, небольшой балкон и комната. Последняя совмещена с кухней, поэтому предусмотрено усиленную вытяжку. Общая жилая площадь здания составляет 1483,5 квадратных метра, - сообщил начальник отдела капитального строительства и ремонта Северного территориального квартирно-эксплуатационного управления полковник Андрей Ярмоленко", - говорится в сообщении, на официальном сайте Минобороны в четверг.

Подготовительные строительные работы в Чернигове начались в апреле, на сегодня же завершают возведение фундамента. Сдачу здания, при соответствующем финансировании, запланировано на август 2020 года.

Такой же дом на Черниговщине будет построен и в поселке Десна.