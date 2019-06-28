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04:01 28.06.2019

Полторак проверил ход строительства инфраструктуры 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

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Полторак проверил ход строительства инфраструктуры 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

Во время рабочей поездки в западные регионы Украины, министр обороны Украины Степан Полторак проверил ход строительства инфраструктуры, для военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся на Закарпатье, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"В ходе осмотра строительства глава оборонного ведомства определил задачи для дальнейшей реализации проекта…По докладам ответственных за строительные работы лиц, указанный проект должен быть завершен в декабре текущего года, - подчеркнул министр обороны Украины Полторак.

Теги: #военные #строительство #украина #министр
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