Полторак проверил ход строительства инфраструктуры 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

Во время рабочей поездки в западные регионы Украины, министр обороны Украины Степан Полторак проверил ход строительства инфраструктуры, для военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся на Закарпатье, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"В ходе осмотра строительства глава оборонного ведомства определил задачи для дальнейшей реализации проекта…По докладам ответственных за строительные работы лиц, указанный проект должен быть завершен в декабре текущего года, - подчеркнул министр обороны Украины Полторак.