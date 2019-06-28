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02:13 28.06.2019

Законопроект об оказании финансовой помощи в $4,6 млрд для решения проблем на границе принят обеими палатами – Трамп

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Законопроект об оказании финансовой помощи в $4,6 млрд для решения проблем на границе принят обеими палатами – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что законопроект, предусматривающий финансовую помощь в $4,6 млрд для решения проблем на границе США, принят обеими палатами Конгресса.

"Только что был принят двухпартийный законопроект о гуманитарной помощи для южной границы. Отличная работа проделана всеми! Теперь мы должны работать, чтобы избавиться от лазеек и исправить места содержания (мигрантов - ИФ). Спасибо также Мексике за проделанную работу по оказанию помощи с нелегальной иммиграцией - очень большая разница!", - написал Трамп в своем твиттере.

Палата представителей приняла версию двухпартийного законопроекта Сената.

305 конгрессменов проголосовали за законопроект, 102 высказались против.

Таким образом, был нанесен удар по демократическому руководству Конгресса, в частности спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выступала за поддержку версии законопроекта, предложенного нижней палатой.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Трампу. Ожидается, что он подпишет его.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей находились в течение нескольких недель в ужасных условиях без достаточного питания и воды.

На фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами-детьми исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США (CBP) Джон Сандерс объявил о своей отставке.

Теги: #сша #граница
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