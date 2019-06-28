Гройсман: мы все должны служить государству и быть объединенными, когда речь идет о судьбе наших людей

Украинские чиновники и все ответственные лица должны служить государству и быть объединенными, когда речь идет о судьбе украинцев, которые сегодня находятся в тюрьмах и в плену за рубежом, прежде всего в России, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Мы все должны служить государству и быть объединенными. Давайте приходить не по рейтингам, а по ответам на вопрос, - сказал Владимир Гройсман. - Все, что касается государственности, должно нас объединять. Наших воинов надо вернуть. Они невиновны ... Цель - вернуть ребят. И это принципиально", - рассказал в эфире телеканала "1 + 1" премьер-министр Украины Гройсман, комментируя вопрос невозврате 24 украинских моряков.

Глава правительства сказал, что думать надо не о рейтингах, а о тех действиях, которые необходимо осуществить.

им