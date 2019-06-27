ЕС открыл девятую главу в своих переговорах с Сербией о ее приеме в союз

В переговорах о вступлении Сербии в Евросоюз открыты 17 глав из 35, причем по двум из них переговоры уже "предварительно закрыты", сообщается в коммюнике о десятом заседании конференции по приему Сербии в ЕС на министерском уровне.

На этом заседании, состоявшемся в Брюсселе в четверг, начаты переговоры по очередной, девятой главе: "Финансовые услуги".

Переговорщики ЕС отметили, что Сербия должна и дальше продвигаться вперед в согласовании и выполнении стандартов ЕС (acquis), охватываемых этой главой, и указал контрольные показатели, которые необходимо выполнить для ее "предварительного закрытия".

ЕС признал, что Белград "демонстрирует высокий уровень согласованности со стандартами" по целому ряду показателей в области финансов, и обещал "уделять особое внимание мониторингу всех конкретных вопросов, упомянутых в его общей позиции".

В переговорах участвовали министр-делегат по европейским делам председательствующей в ЕС Румынии Георге Чамба, комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, министр европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович.