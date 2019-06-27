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22:34 27.06.2019

Глава МВД Грузии заявил, что останется на посту до конца расследования беспорядков в Тбилиси

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Глава МВД Грузии заявил, что останется на посту до конца расследования беспорядков в Тбилиси

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, с требованием отставки которого в стране более недели продолжаются акции протеста, заявил, что останется на своем посту до завершения расследования событий в ночь на 21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси.

"Если окажется, что были системные нарушения, я за это отвечу, однако когда кто-то пытается осуществить делегитимацию полиции, я этого не допущу", - сказал министр в четверг вечером на встрече с представителями грузинских телеканалов. Так он ответил на вопрос о том, собирается ли он уходить в отставку на фоне большого количества пострадавших в результате применения полицией спецсредств против митингующих.

По словам Гахария, он останется на своем посту до завершения легитимных правовых процедур и до тех пор, пока не убедится в том, что полицейские, принимавшие участие в этом мероприятии, не стали жертвами несправедливого воздействия.

Министр также не согласился с мнением, что полиция применила силу против мирных митингующих. "Полиция до 02:00 не покидала периметр парламента, и когда кто-то обвиняет ее в том, что она начала разгон мирного митинга, это просто не соответствует действительности", - сказал Гахария.

Поздно вечером 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

26 июня стало известно, что задержанные участники столкновений перед зданием парламента освобождены.

Теги: #беспорядки #грузия #заявление #министр
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