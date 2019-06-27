Зеленский сменил главу Днепропетровской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и назначил временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы №№471/2019 и 472/2019 от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.