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21:55 27.06.2019

Зеленский сменил главу Днепропетровской обладминистрации

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Зеленский сменил главу Днепропетровской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и назначил временно исполняющим обязанности главы  Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы №№471/2019 и 472/2019 от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

Теги: #президент #облгосадминистрация #украина #кадры
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