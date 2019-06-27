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21:24 27.06.2019

Рейс Wizzair на Ларнаку из аэропорта "Киев" в связи с истечением разрешенного авиаправилами рабочего времени экипажа из-за задержки с "минированием" будет осуществляться через Дебрецен (Венгрия)

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Рейс Wizzair на Ларнаку из аэропорта "Киев" в связи с истечением разрешенного авиаправилами рабочего времени экипажа из-за задержки с "минированием" будет осуществляться через Дебрецен (Венгрия)

 Рейс авиакомпании Wizzair  W6 6259 по маршруту Киев (аэропорт "Киев" им. Сикорского) - Ларнака (Кипр), который задержался с вылетом из-за "минирования" аэропорта "Киев" днем в четверг, будет осуществляться через Дебрецен (Венгрия), где будет сменен экипаж и борт и будет продолжен полет на Ларнаку (Кипр).

Как сообщает корреспондент агенства "Интерфакс-Украина", находящийся в самолете, рейс должен был отправиться в Ларнаку в 18.45, однако из-за "минирования" аэропорта всех пассажиров и провожающих вывели за пределы аэропорта.

После осуществления проверки с участием собак, пассажиры на этот и другие рейсы были допущены в аэропорт около 18.15. После регистрации и прохождения контроля часть рейсов этой и других компаний отправились по назначению. Пассажиры рейса на Ларнаку также заняли места в самолете и около 20.30 бортпроводники сообщили, что в связи с истечением разрешенного на работу времени для экипажа рейс отменяется.

"Всех просим забрать вещи и выйти из самолета", - сказала стюардесса.

Вместе с тем, пассажиры отказались покинуть самолет, требуя замены экипажа и доставки пассажиров в Ларнаку.

Тогда к пассажирам обратился командир корабля, пояснив, что в четверг из-за сообщений о минировании самолеты авиакомпании были перенаправлены для посадки в аэропорт Борисполь. Вследствие этого произошла задержка.

"Сейчас авиакомпания предпринимает меры для возможного продолжения полета через другой аэропорт", - сказал командир.

Через 10 минут он повторно обратился к пассажирам, сообщив, что рейс будет осуществлен через Дебрецен, где другим бортом пассажиров доставят на Ларнаку.

В настоящее время оформляются необходимые документы для вылета по новому маршруту.

Информации о пассажирах в Ларнаке, которые ожидают своего отправления в Киев, в настоящее время агентство не располагает.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Airкотируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #рейс #авиакомпания #украина #маршрут
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