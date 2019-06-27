События

17:56 27.06.2019

НАТО утвердило политику в сфере космоса

1 мин читать
НАТО утвердило политику в сфере космоса

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили новую политику в сфере космоса, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг в сфере адаптации НАТО, утвердив новую всеобъемлющую политику в сфере космоса. Космическое пространство является важным элементом для обеспечения обороны и сдерживания со стороны Североатлантического союза – от возможности осуществления навигации и отслеживания сил до спутниковой связи обнаружения пуска ракет. Наша новая политика будет направлять наш подход к космосу, как в сфере возможностей, так и в отношении вызовов", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Генсек Альянса подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космоса.

"Но мы можем сыграть важную роль в качестве площадки по обмену информацией, повышении оперативной совместимости и обеспечения предоставления необходимой поддержки для наших миссий и операций", - отметил Столтенберг.

Теги: #космос #столтенберг #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:52 27.06.2019
Замглавы Минобороны Украины сообщил коллегам стран-членов НАТО о мерах по стабилизации ситуации на Донбассе

Замглавы Минобороны Украины сообщил коллегам стран-членов НАТО о мерах по стабилизации ситуации на Донбассе

17:46 27.06.2019
Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО

Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО

22:40 26.06.2019
НАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ Договора об РСМД - Столтенберг

НАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ Договора об РСМД - Столтенберг

18:57 26.06.2019
Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

15:34 26.06.2019
С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

10:31 26.06.2019
Встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

Встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

13:13 25.06.2019
На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

13:12 25.06.2019
На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

03:21 25.06.2019
Военнослужащие ВСУ приняли участие в многонациональных учениях НАТО "CWIX2019"

Военнослужащие ВСУ приняли участие в многонациональных учениях НАТО "CWIX2019"

00:49 25.06.2019
Сверхтяжелая ракета компании SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

Сверхтяжелая ракета компании SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе Станицы Луганской противник отошел от пешеходного моста в соответствии с мирным планом

Медведчук договорился о передаче Киеву в пятницу четырех пленных из "ДНР/ЛНР"

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, в том числе из крупнокалиберной артиллерии

Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Неизвестные совершили покушение на баллотирующегося в Раду экс-мэра Конотопа, "свободовца" Семенихина, он в реанимации

ПОСЛЕДНЕЕ

ВККСУ планирует объявить конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов на следующей неделе

В Буче из-за падения дерева погиб человек, в Киеве из-за непогоды пострадали четыре человека

На территорию Украины надвигается циклон Otto

"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

Сбивший женщину в центре Харькова гражданин Марокко покинул Украину, его объявят в международный розыск

В районе Станицы Луганской противник отошел от пешеходного моста в соответствии с мирным планом

Розенко призывает Зеленского не назначать главами ОГА ранее представленных Кабмину кандидатов, а провести новый открытый отбор

ГСН о планировании и застройке территорий продолжают действовать, несмотря на решение суда

В столице Туниса прогремели два взрыва

АМКУ рассмотрит покупку владельцем группы Merx столичного БЦ "Инком" ликвидируемого ВТБ банка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА