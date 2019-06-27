Замглавы Минобороны Украины сообщил коллегам стран-членов НАТО о мерах по стабилизации ситуации на Донбассе

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко проинформировал союзников НАТО об усилиях руководства страны по стабилизации ситуации на востоке Украины, в том числе в районе Станицы Луганской.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующая встреча замминистра с министрами обороны стран-членов НАТО состоялась в четверг в Брюсселе.

"Мы обсуждали динамику ситуации в Украине с учетом продолжающихся агрессивных действий Российской Федерации. Руководство Украины и Вооружённые силы принимают все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию и защитить мирное население. Этот элемент касается разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Это большая гуманитарная задача, мы начинаем работать над гуманитарным аспектом", - сказал он.

Замминистра отметил: "На разведение необходимо три дня, после следует провести проверку, так как необходимы гарантии безопасности. Потом туда должны прийти чиновники, которые запустят процесс социально-экономического восстановления".

Петренко рассказал, что в ходе встречи обращал внимание на процедуры по упрощению выдачи паспортов украинским гражданам на временно оккупированных территориях, на игнорирование решения международного трибунала об освобождении моряков и кораблей, на непризнание результатов официального расследования авиакатастрофы самолета MH-17.

"Эти все вещи происходят на фоне обостренной ситуации на востоке Украины. Динамика там негативная", - подчеркнул он.