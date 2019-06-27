Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО

Украина планирует присоединиться к операциям НАТО в Ираке и на море, сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко по итогам встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса в четверг в Брюсселе.

"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, - это будут наши специалисты с реальным боевым опытом. Также мы планируем присоединиться к операции НАТО на море "Морской охранник" (Sea Guardian). В первую очередь – с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях", - сообщил Петренко в Брюсселе в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".