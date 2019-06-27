События

17:42 27.06.2019

ВККСУ планирует объявить конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов на следующей неделе

1 мин читать
ВККСУ планирует объявить конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов на следующей неделе

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) планирует на следующей неделе объявить конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов для кандидатов на должность судьи, сообщила пресс-служба ВККСУ.

Сдача квалификационного экзамена очередной группой кандидатов на должность судьи будет происходить с 25 июля до 29 августа 2019 года. Количество лиц, допущенных к сдаче квалификационного экзамена, - 370.

При этом в ВККСУ отметили, что объявить конкурс до 25 апреля 2019 года было невозможно из-за отсутствия информации о количестве вакантных должностей.

"Объявление конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов до 25 апреля 2019 года (даты определения Государственной судебной администрацией Украины предельной численности должностей судей во всех судах) было невозможным из-за невозможности определения количества вакантных должностей судей, в отношении которых такой конкурс необходимо проводить",- говорится в сообщении.

Теги: #конкурс #украина #вкксу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 27.06.2019
СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

18:12 27.06.2019
Тимошенко и Тейлор обсудили ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и вопросы защиты переселенцев

Тимошенко и Тейлор обсудили ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и вопросы защиты переселенцев

17:54 27.06.2019
МИД не должен был согласовывать с президентом ноту-ответ РФ по морякам

МИД не должен был согласовывать с президентом ноту-ответ РФ по морякам

17:46 27.06.2019
Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО

Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО

17:12 27.06.2019
Зеленский заявляет о наличии всех предпосылок для возвращения пленных моряков

Зеленский заявляет о наличии всех предпосылок для возвращения пленных моряков

17:05 27.06.2019
Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

17:02 27.06.2019
Зеленский: спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами

Зеленский: спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами

16:55 27.06.2019
Зеленский: о ноте из РФ о возвращении украинских моряков и об ответе на нее МИД Украины я узнал только из Интернета

Зеленский: о ноте из РФ о возвращении украинских моряков и об ответе на нее МИД Украины я узнал только из Интернета

16:45 27.06.2019
Зеленский обратился к Путину по украинским морякам: У всех есть дети, верните родителям их детей

Зеленский обратился к Путину по украинским морякам: У всех есть дети, верните родителям их детей

16:19 27.06.2019
Эмбарго на импорт калийных и фосфатных удобрений из РФ приведет к их дефициту в Украине

Эмбарго на импорт калийных и фосфатных удобрений из РФ приведет к их дефициту в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе Станицы Луганской противник отошел от пешеходного моста в соответствии с мирным планом

Медведчук договорился о передаче Киеву в пятницу четырех пленных из "ДНР/ЛНР"

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, в том числе из крупнокалиберной артиллерии

Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Неизвестные совершили покушение на баллотирующегося в Раду экс-мэра Конотопа, "свободовца" Семенихина, он в реанимации

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО утвердило политику в сфере космоса

Замглавы Минобороны Украины сообщил коллегам стран-членов НАТО о мерах по стабилизации ситуации на Донбассе

В Буче из-за падения дерева погиб человек, в Киеве из-за непогоды пострадали четыре человека

На территорию Украины надвигается циклон Otto

"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

Сбивший женщину в центре Харькова гражданин Марокко покинул Украину, его объявят в международный розыск

В районе Станицы Луганской противник отошел от пешеходного моста в соответствии с мирным планом

Розенко призывает Зеленского не назначать главами ОГА ранее представленных Кабмину кандидатов, а провести новый открытый отбор

ГСН о планировании и застройке территорий продолжают действовать, несмотря на решение суда

В столице Туниса прогремели два взрыва

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА