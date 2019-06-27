ВККСУ планирует объявить конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов на следующей неделе

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) планирует на следующей неделе объявить конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов для кандидатов на должность судьи, сообщила пресс-служба ВККСУ.

Сдача квалификационного экзамена очередной группой кандидатов на должность судьи будет происходить с 25 июля до 29 августа 2019 года. Количество лиц, допущенных к сдаче квалификационного экзамена, - 370.

При этом в ВККСУ отметили, что объявить конкурс до 25 апреля 2019 года было невозможно из-за отсутствия информации о количестве вакантных должностей.

"Объявление конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов до 25 апреля 2019 года (даты определения Государственной судебной администрацией Украины предельной численности должностей судей во всех судах) было невозможным из-за невозможности определения количества вакантных должностей судей, в отношении которых такой конкурс необходимо проводить",- говорится в сообщении.