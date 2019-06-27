События

17:33 27.06.2019

В Буче из-за падения дерева погиб человек, в Киеве из-за непогоды пострадали четыре человека

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В Буче из-за падения дерева погиб человек, в Киеве из-за непогоды пострадали четыре человека

В г.Буча (Киевская обл.) в результате падения дерева погиб человек, а в Киеве из-за непогоды пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

По информации ГСЧС, в столице личный состав Главного управления ГСЧС 15 раз выезжал для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза - для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. По состоянию на 15.30 киевские спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Елены Телиги и ул. Щусева.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 15.00 из-за непогоды были повалены около 160 деревьев, повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет.

Теги: #киев #буча
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