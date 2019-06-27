На территорию Украины надвигается циклон Otto

На территорию Украины надвигается балтийский циклон Otto, в связи с чем ожидаются дожди и значительное похолодание в выходные дни, сообщила синоптик Наталия Диденко.

"Атмосферный фронт балтийского циклона идет через Украину. Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже иногда градом", - написала Диденко на своей странице в Фейсбук в четверг.

За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится более холодный воздух.

Вместе с тем, Диденко отметила, что дожди с Украины вытеснит циклон Vera, расположенный над Северным морем.

"Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально. В Киеве на День Конституции будет свежий воздух, а кому-то, возможно, и холодный", - добавила она.