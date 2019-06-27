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15:37 27.06.2019

Сбивший женщину в центре Харькова гражданин Марокко покинул Украину, его объявят в международный розыск

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Сбивший женщину в центре Харькова гражданин Марокко покинул Украину, его объявят в международный розыск

Сбивший женщину на пешеходном переходе возле станции метро "Архитектора Бекетова" в Харькове 24-летний гражданин Марокко покинул Украину, в ближайшее время он будет объявлен в международный розыск, сообщает полиция Харьковской области.

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, прокурор подписал сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения – ИФ) Уголовного кодекса Украины, и вручил его послу Королевства Марокко.

Ходатайство о задержании гражданина Марокко с целью привода для рассмотрения избрания меры пресечения в виде содержания под стражей будет рассмотрено судом.

"В ближайшие дни подозреваемый будет объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ДТП возле ст.м. "Архитектора Бекетова" произошло 22 июня. Гражданин Марокко, будучи за рулем автомобиля Volkswagen, сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую дорогу в соответствии с правилами дорожного движения. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.

Теги: #розыск #марокко #украина #полиция
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