События

14:45 27.06.2019

В столице Туниса прогремели два взрыва

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В городе Тунис в четверг прогремел второй взрыв, сообщает радиостанция "Франс энфо" со ссылкой на тунисское МВД.

Отмечается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник близ отделения полиции в столичном районе Эль-Горжани.

По данным французских СМИ, в результате второго взрыва пострадали не менее четырех человек.

Первый мощный взрыв прогремел ранее в четверг в районе улицы Шарля де Голля в городе Тунис - недалеко от посольства Франции. По сообщениям, ранения тогда получили пять человек, двое из которых - полицейские.

Теги: #тунис #взрыв
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Интерфакс-Украина
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