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14:27 27.06.2019

В ВСУ требуют от ГБР сообщить, где находятся изъятые бронежилеты и провести экспертизу

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В ВСУ требуют от ГБР сообщить, где находятся изъятые бронежилеты и провести экспертизу

 В Вооруженных силах Украины призывают Государственное бюро расследований (ГБР) сообщить, где находятся изъятые в ходе следственных действий бронежилеты и провести их экспертизу.

"Я обращаюсь к Госбюро расследований по поводу немедленного созыва комиссию из представителей Бюро, Генпрокуратуры, Нацполиции, наших представителей и СМИ. Разобраться, где они опечатали бронежилеты партии 2019 года, и сделать оттуда официальную выемку и сдачу для проведения лабораторных испытаний на отстрел", - сказал журналистам начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко в четверг в Киеве на территории военной части, где проводился обыск на складах.

По его словам, Министерству обороны неизвестно, где именно правоохранители изымали бронежилеты. В частности, на складах в Киеве, где проводился обыск, нужной правоохранителям партии бронежилетов 2019 года не было.

"Нам эту информацию не докладывали", - констатировал Марченко.

Среди прочего, адвокат Марченко сообщил, что 1 июля будут поданы в Военную прокуратуры заявления о нарушениях, допущенных правоохранителями во время проведения следственных действий.

Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Роман Труба сообщил, что сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

Теги: #всу #гбр #украина
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