"Укрзализныця" решила с 8 июля открыть продажу билетов на ряд поездов за 60 дней до даты отправления

"Укрзализныця" решила с 8 июля 2019 года открыть продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочные вагоны за 60 дней до даты отправления, отмечается на сайте перевозчика.

"Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года", - отмечается в сообщении.

Продажа проездных документов за 60 суток до отправления поезда доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев – Мариуполь и № 20/19 Киев - Лисичанск) и для поездов международного сообщения со странами Запада формирования "Укрзализныци".

Услуга доступна на поезда: № 4/3 Запорожье - Ужгород; № 7/8 Киев - Ивано-Франковск; № 7/8 Харьков - Одесса, № 12/11 Киев - Новоалексеевка; № 12/11 Львов - Одесса, № 15/16 Харьков - Рахов; № 17/18 Харьков - Ужгород; № 29/30 Киев - Ужгород; № 26 / 36-25 / 35 Одесса - Львов, Рахов, Пшемысль; № 38/37 Киев - Запорожье; № 51/52 Львов - Вроцлав; № 63/64 Харьков - Киев; № 67/68 Киев - Варшава; № 79/80 Днепр - Киев; № 81/82 Киев - Ужгород; № 89/90 Львов - Пшемысль; № 92/91 Львов - Киев; № 106/105 Одесса - Киев; № 117/118 Киев – Черновцы; № 738/737 Киев – Запорожье и № 749/750 Ивано-Франковск - Киев.

Продажа билетов за 60 дней также распространяется и на международные беспересадочные вагоны: № 25/382 РИЦ Киев - Кошице, курсирующий в составах поездов 81 / 8861-8862 / 108/30; № 21/431, 22/432 Киев - Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629 / 140-147 / 628/32510/146/750; № 24/350 Киев - Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749 / 51-52 / 750; и на б/п вагон № 24/470 Киев - Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959 / 381-380 / 960/118.

Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда Интерсити + и Интерсити - за 30 суток до отправления поезда.

Однако предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, также будет осуществляться за 30 суток до отправления поезда.

В частности за 30 суток будет открываться продажа билетов на поезда: 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка (через день); № 10/9 Мариуполь - Киев (через день); № 20/19 Киев - Лисичанск (по датам); № 45/46 Ужгород - Лисичанск (ежедневно); № 70/69 Мариуполь - Львов (ежедневно); № 84/83 Мариуполь - Киев (ежедневно); № 92/91 Одесса - Константиновка (ежедневно); № 96/95 Мариуполь - Харьков/Бахмут (ежедневно); № 104/103 Жмеринка, Киев - Мариуполь (по датам) № 116 / 136-135 / 115 Киев - Бердянск, Покровск (ежедневно); № 124/123 Киев - Константиновка (ежедневно); № 126/125 Киев - Константиновка (ежедневно); № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск (ежедневно); № 140/139 Днепр - Лисичанск (ежедневно); № 142/141 Львов - Бахмут (ежедневно); № 142/141 Одесса - Мариуполь (через день); № 205/206 Покровск - Харьков (по указанию); и № 215/216 Покровск - Новоалексеевка (по указанию).