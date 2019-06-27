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13:20 27.06.2019

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, в том числе из крупнокалиберной артиллерии

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Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, в том числе из крупнокалиберной артиллерии

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе с начала суток четверга 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя крупнокалиберную артиллерию, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"По предварительной информации, сегодня получил ранения один украинский защитник. Сейчас он получает неотложную медицинскую помощь, наши военные врачи характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", - сказал на брифинге после полудня четверга представитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник.

Так, по данным Минобороны, боевики активно вели огонь из артиллерии и минометов. "По состоянию на 12:00 противник успел потратить восемь снарядов 152-го и шесть снарядов 122-го калибра, а также в целом 44 мины калибра 120 и 82 мм", - проинформировал Мотузяник.

Кроме того, под вражеский артиллерийско-минометный огонь ночью и утром попадали украинские оборонительные укрепления вблизи н.п. Новолуганское Старогнатовка, Светлодарск, Новгородское и Хутор Вольный.

Также огонь боевиков из автоматических гранатометов и вооружения БМП фиксировался в районах населенных пунктов Орехово, Опытное и Золотое-4.

"Уже с начала суток подразделения украинских войск вели активные оборонительные действия и отвечали противнику огнем со штатных средств, без применения запрещенных образцов вооружения", - подчеркнул представитель Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #россия #украина #обстрелы
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