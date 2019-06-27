В ВСУ требуют создать "наблюдательный совет" из депутатов, волонтеров и СМИ в расследовании ГБР закупок военного имущества

В Вооруженных сил Украины сомневаются в прозрачности расследования Государственным бюро расследований (ГБР) уголовного производства о закупках для нужд ВСУ имущества по завышенным ценам и требуют создать наблюдательный совет из депутатов, волонтеров, журналистов и представителей общественности.

"Мы очень сомневаемся в прозрачности данного расследования. Мы настаиваем на том, чтобы создали наблюдательный совет, в который войдут общественные деятели, депутаты, СМИ, которые будут наблюдать за всеми этими действиями", - сказал начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко брифинге в четверг в Киеве.

Он допустил, что данное расследование может быть заказным. "Товарищ Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ) не стесняясь, заявляет, что это – заказ, что ставит под сомнения эти все следственные действия", - добавил Марченко.

В то же время, он отметил, что ведомство готово к сотрудничеству с правоохранительными органами. "Разработанная нами система полностью исключает попадание некачественной продукции на склады", - констатировал он.

Среди прочего, адвокаты представителя ВСУ заявили, что обыски и другие следственные действия по данному делу проводились с нарушениями. В частности, были изъяты документы, которых не было в судебном предписании, что в свою очередь не дает возможности руководству управления матобеспечения ВСУ выполнять свои обязанности в полном объеме.

"Полностью парализована работа нашего огромного управления: ни выдать вывод на проведение торгов, ни получить готовую продукцию мы сейчас не можем. То есть полностью остановлены поставки в армию средств защиты", - добавил Марченко.

Чиновник ВСУ отметил, что такая ситуация в том числе приводит к деморализации личного состава.

Также Марченко добавил, что все бронежилеты, которые описаны и измяты правоохранителями, предназначались для нужд военных в зоне ООС.

Кроме того, он заявил, что в управлении не знали о расследовании до недавних следственных действий.

Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Роман Труба сообщил, что сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.