Представители диаспоры заявляют об ущемлении избирательных прав граждан Украины, проживающих за границей

Представители украинской диаспоры призывают украинские власти обратить внимание на сложности избирательного процесса за границей, а также невозможность представителям диаспоры быть избранными в Верховную Раду, сообщила основатель Global Ukraine Виолетта Москалу.

"Проблема в том, что украинцы обратились ещё в мае к президенту и руководству Верховной Рады Украины и политических партий с обращением из-за дискриминации конституционных прав украинских граждан, которые проживают за границей. Де-факто мы имеем до 10 млн граждан, трудовых мигрантов – треть трудоспособного населения, избирателей. И очень архаичная организация выборов за границей, недостаточное количество участков и в таких условиях может голосовать только 2-3% наших граждан, соответственно 98% остаются за бортом, миллионы забытых", - сказала она на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По словам Москалу, украинцы за границей также не могут стать кандидатами в народные депутаты и быть избранными.

"Государство забыло о своих гражданах, об их фундаментальных правах... Украинские граждане делают очень много для продвижения имиджа Украины за границей в сфере информационной политики, защиты интересов государства в мире, а также делают серьезный вклад в экономику Украины - $14 млн за 2018 год пришли в Украину со стороны трудовых мигрантов", - пояснила Москалу.

Активистка также анонсировала акцию представителей диаспоры и трудовых мигрантов под администрацией президента Украины по ул.Банковая в 13:00 четверга, призванной обратить внимание на ущемление избирательных прав украинских граждан, проживающих за границей.