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11:49 27.06.2019

Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардии

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Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Соответствующий указ президента №458/2019 от 26 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

"Назначить Миколенко Николая Алексеевича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в документе.

Генерал-майор Николай Миколенко родился 19 мая 1967 года в Киевской области. Занимал должность начальника Северного территориального управления Национальной гвардии Украины.

В марте 2008 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в укрепление законности и правопорядка, образцовое выполнение воинского и служебного долга по защите конституционных прав и свобод граждан и по случаю Дня внутренних войск МВД Украины.

Теги: #зеленский #нацгвардия #кадры #мвд
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