События

11:45 27.06.2019

Пять человек, в том числе трое детей пострадали при падении дерева в центре отдыха во Львове

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Пять человек, в том числе трое детей пострадали при падении дерева в центре отдыха во Львове

Пять человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате падения дерева во Львове, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, инцидент произошел 26 июня около 20:30 территории центра отдыха и реколлекций "Светлица" в пгт Брюховичи, входящего в состав Львова.

Как указано в сообщении, после падения дерева возле отдыхающих, получили травмы и обратились за медпомощью двое взрослых и трое детей. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Теги: #львов #пострадавшие
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