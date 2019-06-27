События

11:41 27.06.2019

В полицию Харьковщины поступило 80 связанных с выборами обращений, открыто 3 производства, в том числе о "кандидатах-двойниках"

2 мин читать
В полицию Харьковщины поступило 80 связанных с выборами обращений, открыто 3 производства, в том числе о "кандидатах-двойниках"

Полиция начала уголовное производство в связи с регистрацией кандидатами в народные депутаты по округу №174 (Холодногорский район Харькова) "двойников" представителей одной из политических партий.

"В Холодногорский отдел полиции поступила информация о выявлении факта регистрации "двойников" представителей одной из политических партий. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в четверг.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, в 174 округе зарегистрировано 25 кандидатов, из них двое связаны со "Слугой народа". Виктория Алексейчук - член партии Слуга народа и баллотируется в Верховную раду как выдвиженка от партии. Другая кандидат в депутаты - Анастасия Акимова, как следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК, является менеджером ТДВ "Слуга народа" и живет в Луганске.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, с начала избирательной кампании поступило 80 обращений, связанных с выборами. Открыто 3 уголовных производства, из них 2 по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателей) и одно по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины

Теги: #полиция #выборы #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 27.06.2019
Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

11:20 27.06.2019
Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

11:20 27.06.2019
Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

10:39 27.06.2019
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

10:33 27.06.2019
Неизвестные совершили покушение на баллотирующегося в Раду экс-мэра Конотопа, "свободовца" Семенихина, он в реанимации

Неизвестные совершили покушение на баллотирующегося в Раду экс-мэра Конотопа, "свободовца" Семенихина, он в реанимации

10:28 27.06.2019
"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

10:02 27.06.2019
Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

00:58 27.06.2019
ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

22:35 26.06.2019
В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

18:57 26.06.2019
В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Неизвестные совершили покушение на баллотирующегося в Раду экс-мэра Конотопа, "свободовца" Семенихина, он в реанимации

В Полтавской области произошло крушение дельтаплана, двое погибших

Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардии

Пять человек, в том числе трое детей пострадали при падении дерева в центре отдыха во Львове

Зеленский уволил начальников трех департаментов СБУ

Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

Меркель не будет отменять поездку на саммит G20

Меркель вновь почувствовала себя плохо на официальном мероприятии

Суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко

Суд в Киеве отменил розыск Гужвы

Подавляющее большинство украинцев не знает содержания Конституции, при этом две трети считают, что ее необходимо менять

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА