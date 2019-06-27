В полицию Харьковщины поступило 80 связанных с выборами обращений, открыто 3 производства, в том числе о "кандидатах-двойниках"

Полиция начала уголовное производство в связи с регистрацией кандидатами в народные депутаты по округу №174 (Холодногорский район Харькова) "двойников" представителей одной из политических партий.

"В Холодногорский отдел полиции поступила информация о выявлении факта регистрации "двойников" представителей одной из политических партий. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в четверг.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, в 174 округе зарегистрировано 25 кандидатов, из них двое связаны со "Слугой народа". Виктория Алексейчук - член партии Слуга народа и баллотируется в Верховную раду как выдвиженка от партии. Другая кандидат в депутаты - Анастасия Акимова, как следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК, является менеджером ТДВ "Слуга народа" и живет в Луганске.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, с начала избирательной кампании поступило 80 обращений, связанных с выборами. Открыто 3 уголовных производства, из них 2 по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателей) и одно по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины