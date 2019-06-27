Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром Украины украинцы видят основателя "Оппозиционной платформы - за жизнь", народного депутата Юрия Бойко, лидера партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлию Тимошенко и действующего премьера Владимира Гройсмана, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко (13%), Юлию Тимошенко (11%) и Владимира Гройсман (10%). При этом, В.Гройсмана чаще хотят видеть премьером на Галичине и Центре, Ю.Бойко - на Востоке и Донбассе, Тимошенко - на Западе, Севере, в Центре и в столице", - говорится в обнародованном в четверг "Рейтингом" релизе по итогам проведенного во второй декаде июня соцопроса.

Кроме того, 7% опрошенных видят будущим премьером экс-главу СБУ Игоря Смешко, 6% - главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, 5% - лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, по 4% - пятого президента Украины Петра Порошенко, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, 3% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, по 2% - мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового и замглавы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Еще 7% опрошенных заявили, что не рассматривают ни одного из перечисленных выше кандидатов, а 14% не смогли определиться с "премьерскими" симпатиями.

55% опрошенных считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной. В то же время 35%, напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

"При этом, чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьер-министра. Также этот тезис больше разделяют сторонники партий "Европейская Солидарность" (87%), "Батькивщина" (81%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (80%) и "Украинская стратегии Гройсмана" (75%). Зато меньше поддерживают сторонники "Свободы" (55%), "Голоса" (52%) и "Слуги народа" (43%)", - отмечают социологи.

Социологическое исследование проводилось 12-20 июня среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типа поселения. Выборочная совокупность: 6000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.