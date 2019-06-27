События

11:28 27.06.2019

Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

2 мин читать
Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

 

Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром Украины украинцы видят основателя "Оппозиционной платформы - за жизнь", народного депутата Юрия Бойко, лидера партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлию Тимошенко и действующего премьера Владимира Гройсмана, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко (13%), Юлию Тимошенко (11%) и Владимира Гройсман (10%). При этом, В.Гройсмана чаще хотят видеть премьером на Галичине и Центре, Ю.Бойко - на Востоке и Донбассе, Тимошенко - на Западе, Севере, в Центре и в столице", - говорится в обнародованном в четверг "Рейтингом" релизе по итогам проведенного во второй декаде июня соцопроса.

Кроме того, 7% опрошенных видят будущим премьером экс-главу СБУ Игоря Смешко, 6% - главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, 5% - лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, по 4% - пятого президента Украины Петра Порошенко, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, 3% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, по 2% - мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового и замглавы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Еще 7% опрошенных заявили, что не рассматривают ни одного из перечисленных выше кандидатов, а 14% не смогли определиться с "премьерскими" симпатиями.

55% опрошенных считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной. В то же время 35%, напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

"При этом, чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьер-министра. Также этот тезис больше разделяют сторонники партий "Европейская Солидарность" (87%), "Батькивщина" (81%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (80%) и "Украинская стратегии Гройсмана" (75%). Зато меньше поддерживают сторонники "Свободы" (55%), "Голоса" (52%) и "Слуги народа" (43%)", - отмечают социологи.

Социологическое исследование проводилось 12-20 июня среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типа поселения. Выборочная совокупность: 6000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.

Теги: #гройсман #бойко #тимошенко #соцопрос #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 27.06.2019
Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

11:20 27.06.2019
Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

16:15 26.06.2019
Уровень доверия к Владимиру Гройсману - около 20% - А.Антипович

Уровень доверия к Владимиру Гройсману - около 20% - А.Антипович

12:09 26.06.2019
Кабмин намерен ограничить стоимость 1 Гкал теплоэнергии на уровне 1,4 тыс. грн

Кабмин намерен ограничить стоимость 1 Гкал теплоэнергии на уровне 1,4 тыс. грн

12:00 26.06.2019
Бойко выступает за прямые переговоры с представителями РФ и "руководством непризнанных республик" для восстановление мира на Донбассе

Бойко выступает за прямые переговоры с представителями РФ и "руководством непризнанных республик" для восстановление мира на Донбассе

15:33 25.06.2019
Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

13:49 25.06.2019
Счетная палата приняла к рассмотрению обращение Тимошенко по банкротству ГТС

Счетная палата приняла к рассмотрению обращение Тимошенко по банкротству ГТС

13:48 25.06.2019
Тимошенко призывает Зеленского провести срочные переговоры с лидерами Европы по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ и созвать срочные консультации внутри страны

Тимошенко призывает Зеленского провести срочные переговоры с лидерами Европы по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ и созвать срочные консультации внутри страны

11:14 25.06.2019
В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

07:40 25.06.2019
Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Неизвестные совершили покушение на баллотирующегося в Раду экс-мэра Конотопа, "свободовца" Семенихина, он в реанимации

В Полтавской области произошло крушение дельтаплана, двое погибших

Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардии

Пять человек, в том числе трое детей пострадали при падении дерева в центре отдыха во Львове

Зеленский уволил начальников трех департаментов СБУ

В полицию Харьковщины поступило 80 связанных с выборами обращений, открыто 3 производства, в том числе о "кандидатах-двойниках"

Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Меркель не будет отменять поездку на саммит G20

Меркель вновь почувствовала себя плохо на официальном мероприятии

Суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко

Суд в Киеве отменил розыск Гужвы

Неизвестные совершили покушение на баллотирующегося в Раду экс-мэра Конотопа, "свободовца" Семенихина, он в реанимации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА