Суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко

Городищенский районный суд Черкасской области отпустил под домашний арест Виктора Горбенко и Романа Недибалюка, фигурирующих в деле об убийстве журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко, сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Горбенко и Недибалюка выпустили под домашний арест", - написала Закревская на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко похитили и убили в апреле 2014 года.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко – Вадима Мельника и Виктора Горбенко.

16 ноября 2018 года Сосновский райсуд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве Сергиенко. Как сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, суд назначил залог в сумме 2 млн грн подозреваемому в организации убийства Мельнику, и 800 тыс. грн – одному из исполнителей преступления Горбенко.

В свою очередь Мельник в ходе следственных действий имя заказчика не назвал.