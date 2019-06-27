Суд в Киеве отменил розыск Гужвы

Шевченковский районный суд Киева принял решение о прекращении международного и национального розыска главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

"Решением суда розыск Гужвы отменен", - сказали агентству в пресс-службе, отметив, что это решение связано с установлением его местонахождения и получением политического убежища в Австрии.

Как сообщалось, 22 июня 2017 года Гужва был задержан в Киеве подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах).

Как сообщил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подтвердил, что Гужва требовал от него деньги.

Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс. грн. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО. В редакции издания периодически проходили обыски. 31 января 2018 года Гужва сообщил, что уехал в Вену (Австрия) и попросил у австрийских властей политического убежища, мотивируя свои действия возможным давлением на него со стороны судебной системы.

2 февраля Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины намерена объявить в международный и национальный розыск Гужву. 6 февраля 2018 года Гужва сообщил, что украинский суд принял решение о его задержании и принудительной доставке на судебное заседание. 12 февраля телеканал "5 канал" сообщил, что Шевченковский райсуд Киева принял решение объявить Гужву в розыск, поскольку журналист не явился на заседание суда.

1 октября 2018г Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.