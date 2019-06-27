Кабмин одобрил создание территориальных органов Госналоговой службы как отдельных юрлиц

Кабинет министров одобрил создание территориальных органов Государственной налоговой службы (ГНС) как отдельных юридических лиц, свидетельствует постановление Кабинета министров от 19 июня 2019 года №537.

Согласно обнародованному на сайте "Урядового портала" документу, создаются главные управления ГНС в областях и городе Киеве, а также Офис крупнейших налогоплательщиков и информационно-справочный департамент ГНС.

В то же время ряд других органов ГФС будут присоединены к областным управлениям.

Как подчеркнул Минфин в сообщении на своем сайте, данное постановление не касается территориальных органов ГФС таможенного направления - они продолжают работать как юрлица.

Ранее глава ГНС Сергей Верланов прогнозировал полноценный запуск налоговой к концу июня. Для этого, по его словам, необходимо создать территориальные органы и начать перевод сотрудников из штата ГФС в штат налоговой, за чем должна последовать передача налоговых функций от ГФС к новой службе.