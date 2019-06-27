Правительство отстранило главу Госрезерва до окончания дисциплинарного производства
Кабинет министров Украины отстранил главу Государственного агентства резерва (Госрезерв) Вадима Мосийчука от исполнения должностных обязательств до окончания дисциплинарного производства.
Об этом Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook.
"Соответствующее распоряжение вчера кулуарно и без обсуждения принято на заседании правительства. Сегодня на сайте только сухая информация. Ни одного аргумента и возможности объяснить перед заседанием правительства ситуацию. Третья попытка устранить меня от выполнения обязанностей за почти четыре года моего пребывания на должности. На этот раз для господина первого вице-премьер-министра – удачная", - написал глава Госрезерва.
Он добавил, что намерен отстаивать "свою честь и достоинство" в суде.
Как сообщалось, в октябре-2018 в главы Госрезерва провели обыски и вручили ему подозрения. Мосийчук посчитал обыски политическим давлением и связал их с попыткой инициаторов получить контроль над Госрезервом накануне выборов для коррупционных схем.
Правительство Украины в конце ноября 2016 года по инициативе Степана Кубива вынесло предупреждение главе Госрезерва, а в 2018 году Кубив добился открытия дисциплинарного производства в отношении Мосийчука комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы.