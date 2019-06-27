Ликвидирован пожар одноэтажного металлического здания в Киеве, без пострадавших

Спасатели ликвидировали пожар в одноэтажном металлическом здании на площади 70 кв. м в Киеве, в результате чего сгорели и повреждены носимые вещи, мебель, разобрана кровля, пострадавших нет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"26 июня в 3:46 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что на ул.Будищанская, 7, возник пожар... В результате пожара сгорели и повреждены носимые вещи, мебель, разобраны 70 кв. м. кровли", - говорится в сообщении ГСЧС в Фейсбук в четверг утром.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар в 5:15 утра того же дня.

Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлекались четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.