Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки боевики на Донбассе 39 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали украинские позиции, вследствие чего четыре украинских военнослужащих получили ранения и еще три – боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... За прошедшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Старогнатовки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, четыре раза в район н.р. Широкино - из стрелкового оружия, рядом с Каменкой - из минометов калибра 120 и 82 мм, окраину Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, три раза неподалеку Павлополя - из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов, два раза рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 120 мм, два раза неподалеку Песок - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, окраину Красногоровки - из автоматических гранатометов, дважды рядом с Марьинкой - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, неподалеку Опытно - из 120 мм миномета, три раза в районе н.п. Водяное - из гранатометов различных систем, вблизи Талаковки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 15 раз. В частности, четыре раза в районе населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды окраину Крымского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды вблизи Зайцево – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Майорского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, рядом с Гладосово - из крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Южное – из миномета 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Екатериновки – из автоматических гранатометов, окраину Майского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

По данным украинской разведки 25 июня два боевика уничтожены.

"С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил". – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Опытно - из вооружения БМП, окраину Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз. В частности, недалеко н.п. Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм, вблизи Золотое-4 - из гранатометов различных систем, трижды окраину Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе н.п. Луганское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Орехово - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского- из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня". – подытожили в штабе.