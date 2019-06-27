Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

В 2019 году на 899 мест возрос государственный заказ для бакалавров, поскольку увеличилось количество выпускников школ, сообщила пресс-служба министерства образования Украины.

"Как и предыдущие годы, при формировании госзаказа мы продолжаем, прежде всего, ориентироваться на потребности рынка труда. По нашему представлению увеличен заказ на инженерные специальности, а также специальности естественно-математического цикла. Также увеличивается количество бюджетных мест для подготовки учителей. В то же время мы уменьшаем заказ на так называемые конъюнктурные специальности, например, уменьшено количество бюджетных мест для подготовки политологов и финансистов", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

В целом государственный заказ на подготовку бакалавров по сравнению с 2018 годом увеличен по таким отраслям и специальностям, в частности, образование - 5,02%, статистика - 14,3%, материаловедение - 12,5%, судостроение - 13%;, биотехнологии и биоинженерия - 25%, Биомедицинская инженерия - 26,3%, электроника - 9,1%.

Наибольшее изменение в государственном заказе 2019 года состоялось по образовательным степени "магистр" для поступающих на основе диплома бакалавра. По сравнению с прошлым годом количество таких мест сократилось на 11,0%. Это обусловлено уменьшением количества выпускников вузов, которые получили степень бакалавра в 2019 году.

В целом же в 2019 году по всем образовательно-квалификационным уровням на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 182 тыс. 567 мест. Из них 161 тыс. 794 места - заказ на подготовку специалистов по дневной форме обучения.