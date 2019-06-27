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04:39 27.06.2019

Сенат США принял свою версию законопроекта по решению проблем на границе

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Сенат США в среду принял свой законопроект, призванный предоставить $4,5 млрд для решения проблем мигрантов на госгранице.

Законопроект поддержали 84 сенатора, против высказались восемь. Среди них - Мейзи Хироно, Майк Ли, Эд Марки, Боб Менендес, Джефф Меркли, Рэнд Пол (R-Ky.), Крис Ван Холлен и Рон Уайден.

При этом версия законопроекта Палаты представителей не прошла голосование в Сенате. Он получил 37 голосов поддержки и 55 против.

Принятый Палатой представителей в минувший вторник законопроект содержит стандарты здравоохранения и питания для мигрантов, содержащихся под стражей, а также другие меры контроля над иммиграционными агентствами США после сообщений о плохих условиях, в которых находятся дети в переполненных пунктах содержания. Трамп пригрозил наложить вето на этот законопроект.

Законопроект Сената имеет меньше ограничений. Он также предусматривает оплату сверхурочных для сотрудников иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и включает $145 млн на финансирование деятельности Минобороны на границе.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила журналистам в среду, что нижняя палата Конгресса не будет рассматривать законопроект Сената, и что она попросила президента США Дональда Трампа дать время обеим палатам обсудить компромиссное соглашение.

"Они приняли свой законопроект, мы уважаем это. Мы приняли наш законопроект, мы надеемся, что они будут уважать это", - сказала Пелоси.

Как сообщил старший помощник спикера, она говорила по телефону с Трампом чтобы "попытаться примирить" законопроекты Палаты представителей и Сената.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что спикер предложила несколько изменений в законопроекте, которые смогут помочь согласовать две версии.

Президент Трамп, в свою очередь, сообщил журналистам в Белом доме в среду, что он говорил с Пелоси и лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. По его словам, Пелоси "хочет что-то сделать", и что Сенат и Палата представителей в конечном итоге "смогут сделать что-то очень хорошее".

"Многие начинают понимать, что я был прав, когда говорил, что у нас кризис на границе", - сказал президент.

Законодатели надеялись принять законопроект до ухода на перерыв 4 июля. Однако теперь двум палатам Конгресса США предстоит согласовать свои версии, что увеличивает риск того, что конгрессмены могут отложить перерыв.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей находились в течение нескольких недель в ужасных условиях без достаточного питания и воды.

На фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами-детьми исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США (CBP) Джон Сандерс объявил о своей отставке.

Теги: #сша #законопроект #граница
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